Москва23 июлВести.США пытаются втянуть в конфликт с Россией, за этим стоит группа мотивированных людей.
Такой точкой зрения поделился американский журналист Такер Карлсон в интервью подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид на YouTube.
Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне яснызаявил эксперт
При это журналист подчеркнул, что намерения у этих лиц темные и злые.
Они пытаются развязать конфликтзаявил Карлсон
Он обратил внимание, что в Соединенных Штатах нет массового общественного движения, выступающего за противостояние с Россией.
Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук рассказал, что Евросоюз и Великобритания стремятся вовлечь Соединенные Штаты в прямой военный конфликт с Россией, рассчитывая на смену политического курса в Белом доме после ухода Дональда Трампа.