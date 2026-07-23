Карлсон заявил о попытках втянуть США в конфликт с Россией

Карлсон заявил о попытках втянуть США в конфликт с РФ Карлсон заявил о попытках втянуть США в конфликт с Россией

Москва23 июл Вести.США пытаются втянуть в конфликт с Россией, за этим стоит группа мотивированных людей.

Такой точкой зрения поделился американский журналист Такер Карлсон в интервью подкасту East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид на YouTube.

Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны заявил эксперт

При это журналист подчеркнул, что намерения у этих лиц темные и злые.

Они пытаются развязать конфликт заявил Карлсон

Он обратил внимание, что в Соединенных Штатах нет массового общественного движения, выступающего за противостояние с Россией.

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук рассказал, что Евросоюз и Великобритания стремятся вовлечь Соединенные Штаты в прямой военный конфликт с Россией, рассчитывая на смену политического курса в Белом доме после ухода Дональда Трампа.