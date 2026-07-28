Эксперт заявил, что Украина действует в интересах США ради кредитов и оружия Эксперт Рожин: Украина ссорится с Ираном, чтобы получить поддержку США

Москва28 июл Вести.Украина действует в интересах США, чтобы получить от американцев финансирование и вооружение. Об этом ИС "Вести" заявил военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Украина не считает, что даже несколько ударов Ирана даже по территории Украины или по танкерам, – это будет значимый ущерб, то есть который они не смогут перенести. Конечно, смогут. А поэтому они действуют агрессивно в расчете на то, что эти действия будут должным образом оценены США и Израилем, и это принесет какие-то выгоды, связанные там с кредитами, поставками вооружений и так далее сказал он

Ранее американский журналист Такер Карлсон, анализируя причины современных международных конфликтов, пришел к выводу, что внешнеполитический курс США в отношении Украины и Ирана обусловлен исключительно интересом Америки к энергетическим ресурсам Ближнего Востока и России.