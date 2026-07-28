Москва28 июлВести.Ждать реакции ООН на провокации Украины против Ирана не стоит. Об этом ИС "Вести" заявил военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Я бы не стал этого ожидать … международное право в его привычном понимании сейчас мертво. Часть международных институций сейчас используется Западом для попыток легитимизации каких-то своих действий и для блокирования любых попыток на международном уровне оспорить какие-то очевидные преступные действия различных клиентов США и НАТО … Такие структуры, как ООН … МАГАТЭ … являются инструментами Западасказал он
Ранее Рожин заявил, что Иран сейчас перебирает различные возможности, как ответить на провокации Украины.