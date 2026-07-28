Рожин: не стоит ждать реакции ООН на провокации Украины против Ирана

Эксперт призвал не ждать реакции ООН на провокации Украины против Ирана Рожин: не стоит ждать реакции ООН на провокации Украины против Ирана

Москва28 июл Вести.Ждать реакции ООН на провокации Украины против Ирана не стоит. Об этом ИС "Вести" заявил военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Я бы не стал этого ожидать … международное право в его привычном понимании сейчас мертво. Часть международных институций сейчас используется Западом для попыток легитимизации каких-то своих действий и для блокирования любых попыток на международном уровне оспорить какие-то очевидные преступные действия различных клиентов США и НАТО … Такие структуры, как ООН … МАГАТЭ … являются инструментами Запада сказал он

Ранее Рожин заявил, что Иран сейчас перебирает различные возможности, как ответить на провокации Украины.