Москва14 июл Вести.Иран наносит удары по объектам в арабских странах, но не запускает ракеты по Израилю, так как не готов к полномасштабным боевым действиям с Тель-Авивом. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил политолог-востоковед, американист Александр Каргин.

Каргин пояснил, что причиной тому, что Тегеран атакует американские базы на территории арабских стран, но не наносит удары по Тель-Авиву, служит уязвимость близлежащих государств, тогда как Израиль обладает мощной ПВО и готов к боевым действиям.

Иран не наносит ударов по Израилю. То есть, когда американцы бьют по Ирану, Иран отвечает по объектам в арабских странах. Но по Тель-Авиву они ракеты не запускают. Это тоже очень примечательно. То есть это некая уникальная новая история, когда на Ближнем Востоке война, все друг друга бьют, но все обходят Израиль. Одна из причин этому – это как раз то, что арабские страны в этой конфигурации показали себя довольно, скажем так, уязвимыми. То есть, если Израиль, во-первых, привык воевать, и плюс у Израиля есть хорошее ПВО, и Израиль наносил тоже удары, когда из Ирана летели ракеты, и Израиль бил. То есть Израиль был активным участником. Арабские страны в этой истории, они с одной стороны стали участниками в том плане, что там находятся американские базы на их территории, и они таким образом вовлеклись. Но при этом, если у Израиля есть потенциал к боевым действиям, то эти арабские страны к боевым действиям не готовы. И они с одной стороны вовлеклись, с другой стороны отвечать не готовы. С третьей стороны, они рядом с Ираном. И вот сейчас все прилетает по ним. А Израиль, повторюсь, никто не трогает заявил Каргин

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удары по американским складам топлива и боеприпасов, ЗРК Patriot и системам военной связи в Кувейте.