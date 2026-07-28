Москва28 июлВести.Иран сейчас перебирает различные возможности, как ответить на провокации Украины. Об этом ИС "Вести" заявил военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
По его словам, у Тегерана есть ресурсы косвенно нанести серьезный экономический ущерб Украине.
Иран сейчас перебирает различные возможности, как ответить, как непосредственно по Украине, так и по ее активам и интересам в регионе. То есть, например, атаковать суда, связанные с Украиной, которые заходят в украинские порты, или же пригрозить атаковать любые суда тех компаний, которые осуществляют судоходство на Украину … Безусловно, есть возможность и напрямую ударить дальнобойными ракетами, есть возможность поражать компании, которые связаны с Украиной в монархиях Персидского залива. Безусловно, можно поражать посольства Украины в этих странах и так далеесказал он
Ранее Борис Рожин заявил, что Украина действует в интересах США, чтобы получить выгоду.