Москва16 июл Вести.Война с Ираном – это коммерческое предприятие для США, ведь стратегическая цель Вашингтона состоит в том, чтобы взять под свой контроль третью часть мировой экономики. Об этом заявил ИС "Вести" политолог, американист, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он напомнил слова лидера США Дональда Трампа о том, что присутствие американского военного контингента в районе Ормузского пролива должно приносить прибыль.

Если говорить четко с моей точки зрения, стратегическая цель в идеале – это взять под контроль Ормузский пролив и накинуть узду или лассо на треть мировой экономики. Допустим, что военные действия заканчиваются или каким-то образом идут на спад. Что было с американскими военными силами? [Президент США Дональд] Трамп вообще заявлял, что они там останутся, таким образом Америка возьмет под свой контроль, и должны тоже прибыль приносить. Не только же ракетами сыпать... Они сейчас как бы и воюют с Ираном для того, чтобы именно отодвинуть Иран, заставить его и сказать: "Нет-нет, к Ормузскому проливу вы не имеете никакого отношения. Он теперь наш, а дальше, что хотите, то и делайте. Пожалуйста, берите, мы вам обеспечиваем безопасность, мы там проводим какие-то суда, кого нужно, кого не нужно, понимаете? Плату взимаем". В общем, сегодня перевести этот военный конфликт в разновидность коммерческого предприятия пояснил Васильев

Ранее сообщалось, что Иран заявил об отсутствии планов вести переговоры с США. Тегеран подчеркнул, что любые посягательства на суверенитет страны встретят решительный и жесткий ответ.