Euractiv: фон дер Ляйен усилила хаки в гардеробе на фоне речей о безопасности

Фон дер Ляйен на речах об обороне надевает хаки, хотя он ей не к лицу, пишут СМИ Euractiv: фон дер Ляйен усилила хаки в гардеробе на фоне речей о безопасности

Москва18 июн Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последнее время все чаще появляется на публичных мероприятиях в одежде цвета хаки, когда речь заходит о военных вопросах. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на имиджевого консультанта.

В публикации отмечается, что выбор гардероба главы ЕК становится частью ее коммуникационной стратегии. Темно-зеленый цвет хаки символически связывается с темами войны и безопасности.

Когда она говорит о войне или обороне, она определенно связывает это с цветом хаки сказала Лили Верхэген из бельгийского агентства Comme un Image

Согласно подсчетам журналистов, с сентября 2024 года фон дер Ляйен появлялась в пиджаках цвета хаки более 18 раз. Например, так она оделась для форума в Давосе, а также на встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом эксперты отмечают, что этот оттенок не очень идет главе ЕК.

Ранее Euronews сообщало о настороженности европейских правительств в связи с постоянным превышением полномочий фон дер Ляйен. Отмечается, что именно глава ЕК может стоять за инициативой по подрыву позиций главы евродипломатии Каи Каллас и реформированию дипслужбы ЕС.