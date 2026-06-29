Москва29 июнВести.НАТО примет решение о вооруженном конфликте с Россией по итогам предстоящего саммита альянса в Анкаре, сообщает газета Türkiye.
Уточняется, что саммит запланирован на 7-8 июля.
Европа уже сегодня просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией. Москва, в свою очередь, допускает, что такой сценарий может реализоваться к 2030 году. Смогут ли США и НАТО остаться в стороне от подобных событийговорится в материале
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вопросы наращивания ядерного потенциала будут вынесены на обсуждение предстоящего саммита НАТО в Анкаре.