Türkiye: вопрос о конфликте НАТО с Россией решится на саммите в Анкаре

Вопрос о конфликте НАТО с Россией решится на саммите в Анкаре, пишет Türkiye Türkiye: вопрос о конфликте НАТО с Россией решится на саммите в Анкаре

Москва29 июн Вести.НАТО примет решение о вооруженном конфликте с Россией по итогам предстоящего саммита альянса в Анкаре, сообщает газета Türkiye.

Уточняется, что саммит запланирован на 7-8 июля.

Европа уже сегодня просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией. Москва, в свою очередь, допускает, что такой сценарий может реализоваться к 2030 году. Смогут ли США и НАТО остаться в стороне от подобных событий говорится в материале

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вопросы наращивания ядерного потенциала будут вынесены на обсуждение предстоящего саммита НАТО в Анкаре.