Москва2 июл Вести.Украине грозит разрушение в случае расширения западных военных блоков, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.

Профессор ответил на призыв немецкого депутата Тино Хрупаллы к миру с Москвой и созданию нового европейского порядка.

Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги "мир через силу" - это рецепт войны и разрушения Украины отметил Диесен

Урегулировать конфликт на Украине можно только с учетом российских интересов, заявил профессор и подчеркнул, что удары по России не заставят ее капитулировать, и Западу следует это понимать.

Между тем хорватское издание Advance написало, что страны Запада используют Украину для войны против России, а роль Киева как посредника в этом противостоянии особенно очевидна в последние недели.