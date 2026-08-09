Дисен: НАТО воюет до последнего украинца, намеренно игнорируя дипломатию Дисен: НАТО бойкотирует дипломатию и готово воевать до последнего украинца

Москва9 авг Вести.Политика Североатлантического альянса по Украине нацелена на затягивание конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дисен.

НАТО воюет до последнего украинца, бойкотируя дипломатию, прославляя оружие как путь к миру, принудительно мобилизуя украинцев и депортируя беженцев написал профессор в социальной сети X

Диесен также отметил, что представление этой прокси-войны с Россией как "поддержку Украины" — самый невероятный пропагандистский трюк, который он видел за всю свою жизнь.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что нынешние власти Украины заинтересованы в развязывании прямого конфликта между РФ и странами Североатлантического альянса, поскольку видят в этом шанс для своего выживания.