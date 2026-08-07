Москва7 авг Вести.Украина - это страна-наемник, которая губит своих солдат за интересы НАТО. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделений "Альфа" Сергей Гончаров, комментируя информацию хакеров о прямом участии Североатлантического альянса в ударах по РФ.

Гончаров подчеркнул, что информация не имеет для РФ никакой конкретики.

Мы получили еще раз подтверждение того, кто против нас воюет и кто поставляет разведданные. До тех пор, пока мы не приступим к более решительным действиям по уничтожению верхушки СБУ, Главного управления разведки и вообще всей, как говорится, нацистской нечисти, это позицию не изменит. Американцы и натовцы будут это продолжать. Сама Украина уже ничего не может делать. Она может делать только террористические акты, диверсии, убийства, поджоги и так далее. Все остальное делается за счет НАТО, за деньги НАТО и разведкой НАТО. Украина — это страна-наемник, которая губит своих солдат за интересы натовских и европейских наших врагов отметил ветеран

6 августа хакерская группировка "Берегини" заявила, что Североатлантический альянс принимает прямое участие в подготовке и нанесении ударов по территории Российской Федерации.