Борисенко: украинские наемники в Африке стараются навредить интересам РФ Замглавы МИД РФ: украинские наемники вредят интересам России и странам Африки

Москва30 июл Вести.Деятельность украинских наемников в странах Африки нацелена на нанесение вреда интересам России. Такое мнение высказал в беседе с "Известиями" заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко.

Он уточнил, что наемников с Украины видели в Мали, Ливии и Судане в роли снайперов, операторов БПЛА и инструкторов.

Присутствуют они [украинские наемники] и в некоторых государствах Африки, стараясь вредить интересам России и интересам многих африканских государств сказал дипломат

Также отмечается, что Украине в этом вопросе активно помогает Франция, которая стремится вернуть влияние в регионе Сахеля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим предпринимает попытки дестабилизировать обстановку в странах, дружественных Москве, и вмешивается в дела африканских государств. в качестве примера Лавров привел ситуацию в ДР Конго.

Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко, в свою очередь, отметил, что украинские боевики пытаются создать "второй фронт" против России в Африке.