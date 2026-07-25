МИД РФ: Париж поддерживает участие украинцев в террористических группах в Африке

МИД РФ: Париж напрямую поддерживает украинский террор в Африке МИД РФ: Париж поддерживает участие украинцев в террористических группах в Африке

Москва25 июл Вести.Есть данные, что Франция напрямую поддерживает украинское участие в террористических группах в африканских странах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

В интервью ТАСС он привел пример с Мали, где на стороне исламистов и сепаратистов воюют украинские наемники и инструкторы. Причем помогает им в этом Франция.

Франция помогает украинскому участию в деятельности экстремистских террористических групп, которые пытаются нанести ущерб законным властям Мали и некоторых других стран сказал он

По словам Борисенко, украинские военные присутствуют во множестве стран Африки и пытаются создать там "второй фронт" против России.

Обстановка в Мали остается сложной. Масштабная атака местных террористов, французских и украинских инструкторов была в апреле. Они провели скоординированные нападения сразу в нескольких точках.

Малийские военные при поддержке "Африканского корпуса" ВС РФ отразили наступление. Минобороны РФ заявляло, что действия корпуса помогли сорвать попытку государственного переворота. В ходе боев были уничтожены десятки боевиков и техника. Позже армия Мали восстановила контроль над некоторыми населенными пунктами.