Новичков: Киев "лезет" в дела стран Африки по указке Лондона и Вашингтона Депутат Новичков: Киев "лезет" в африканские дела по советам Запада

Москва18 июл Вести.Киев вмешивается в дела африканских государств по указке США, Великобритании и Франции. Об этом заявил замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков.

В беседе с ТАСС он отметил, что киевский режим своими действиями создает проблемы странам Африки и их гражданам, а не Москве.

Это подход, традиционно исповедуемый западными спецслужбами, и понятно, что Украина не сама догадалась лезть в африканские дела. Ей подсказали коллеги из Лондона, Вашингтона и Парижа, которые традиционно работают на африканском континенте сказал Новичков

По его словам, Украина стремится создать напряжение в нескольких точках на африканском континенте.

Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко ранее рассказал, что Киев пытается создать "второй фронт" против России в Африке. Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается активизация украинских наемников в государствах Африки.