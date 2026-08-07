Москва7 авг Вести.Инициаторами ударов по нефтяным и газовым объектам в РФ является НАТО, а не Украина, при этом каждая страна продвигает свои интересы. Об этом ИС "Вести" рассказала лидер хакерской группировки "Берегини".

Она подчеркнула, что "Берегини" давно следят за деятельностью украинских спецслужб.

И когда одному из сотрудников стала регулярно приходить информация от представителей НАТО, их общение нас заинтересовало. Особенно, когда стали передавать разведданные по объектам критической инфраструктуры в Ленинградской и Калининградской областях. Все пазлы сошлись, инициаторами ударов по нефтяным и газовым объектам являются страны НАТО, а не Украина. Причем каждая страна, которая является членом НАТО, продвигает свои интересы. [Специалист НАТО по гибридной войне] Бар Де Вахтер представитель Бельгии и его страну, видимо, очень напрягает Калининград отметила глава хакерской группировки

6 августа хакеры "Берегини" заявили о прямом участии НАТО в ударах по РФ.