Москва7 авг Вести.Хакерская группировка "Берегини" пообещала опубликовать еще больше доказательств преступлений стран НАТО, Украины и других государств. Об этом ее участницы рассказали ИС "Вести".

Расследований будет еще много. У нас есть большой объем доказательств преступлений стран НАТО, Украины и тех, кто, оставаясь в тени, мило улыбаясь России, участвует во всех этих преступлениях сообщила лидер хакерской группы

Ранее они также заявили, что инициаторами ударов по нефтяным и газовым объектам в РФ являются страны НАТО, а не Украина, при этом каждое государство продвигает свои интересы.