Москва17 июнВести.Российская группировка NoName057(16) и хакер PalachPro получили доступ к более чем 50 тыс. камер видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине. Операция носила название Broken Byte ("Разбитый байт").
Взлом камер позволяет отслеживать перемещение грузов и лиц, пишет KP.RU. Ущерб от атаки оценивается более чем в один миллион долларов.
Хакеры заявили, что продолжат атаки.
Атака будет продолжаться долго, приблизительно — около двух недель. Класть будем все: банки, ВПК, критическую инфраструктуру, а также устроим пару сюрпризов для логистики и железнодорожного транспорта пары странпообещали взломщики
Ранее в ФБР США сообщили, что гражданин Украины признался в вымогательстве с использованием вирусного ПО.