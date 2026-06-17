Российские хакеры взломали более 50 тысяч камер видеонаблюдения в Европе

Российские хакеры взломали 50 тыс. камер в Европе и на Украине Российские хакеры взломали более 50 тысяч камер видеонаблюдения в Европе

Москва17 июн Вести.Российская группировка NoName057(16) и хакер PalachPro получили доступ к более чем 50 тыс. камер видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине. Операция носила название Broken Byte ("Разбитый байт").

Взлом камер позволяет отслеживать перемещение грузов и лиц, пишет KP.RU. Ущерб от атаки оценивается более чем в один миллион долларов.

Хакеры заявили, что продолжат атаки.

Атака будет продолжаться долго, приблизительно — около двух недель. Класть будем все: банки, ВПК, критическую инфраструктуру, а также устроим пару сюрпризов для логистики и железнодорожного транспорта пары стран пообещали взломщики

Ранее в ФБР США сообщили, что гражданин Украины признался в вымогательстве с использованием вирусного ПО.