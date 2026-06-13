Москва13 июнВести.Федеральное бюро расследований США сообщило о признании вины гражданином Украины Алексеем Литвиненко, который участвовал в распространении вредоносного программного обеспечения, используемого для вымогательства. По данным ФБР, киберпреступник входил в группировку, заразившую свыше тысячи компьютеров по всему миру.
Как следует из заявления пресс-службы ФБР, Литвиненко подтвердил свою причастность к преступной схеме.
Литвиненко признал вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связиговорится в сообщении
Уточняется, что вместе с сообщниками украинец распространял зловредное ПО под названием Conti. Ранее фигуранта экстрадировали в США из Ирландии.
В американском минюсте подсчитали, что с помощью этой программы злоумышленники сумели получить не менее 150 миллионов долларов незаконным путем.
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