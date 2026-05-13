"Слил нам много информации": "Берегини" рассказали, как их пытались завербовать Хакеры "Берегини" рассказали, как в киберполиции Украины пытались их завербовать

Москва13 мая Вести.Участницы хакерской группировки "Берегини" (Beregini) в интервью ИС "Вести" рассказали, что сотрудник киберполиции Украины, который пытался их переманить к себе на работу, забыл о мерах предосторожности и "слил" хакерам "много информации".

Ранее в своем Telegram-канале "Берегини" рассказали, что к ним обратился сотрудник украинской киберполиции. Назвавшись Иваном, он попытался переманить хакеров на работу к себе, чтобы "выполнять суперзадания по взлому аэропортов России". В этом посте говорится, что вербовщику "Берегини" ответили однозначным отказом.

Он настолько проникся вербовкой, что забыл про осторожность и слил нам много информации. А уже на этапе передачи нас мистическому куратору Ванечка вдруг резко пропал. Мы думаем, что ему досталось от начальства за незнание врага в лицо. Мы надеемся, что его начальник отдела Копейка Станислав Владимирович или его заместитель Драбик рассказал про то, какие мы страшные и куда он, дурачок, полез. Он слил не только себя, но и своих начальников поделились члены группировки

Также "Берегини" рассказали, что в киберполиции Украины работают "несильно большие специалисты", которые руками хакеров пытаются заработать деньги мошенническими схемами.