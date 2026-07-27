Осужден мужчина, передавший Украине данные о Новороссийской военно-морской базе Осужден россиянин, передавший Украине данные о Новороссийской военно-морской баз

Москва27 июл Вести.К 22 годам колонии приговорили Чернышова Евгения Андреевича, передавшего украинской разведке данные о Новороссийской военно-морской базе. Об этом сообщил Южный окружной военный суд.

Как установлено, в марте 2024 года мужчина в интернете размещал комментарии, в которых одобрял действия запрещенных в России террористических организаций "Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус", а также призывал к вступлению в РДК.

Весной 2025 года Чернышов вступил в переписку с лицом, представившимся участником ТО ЛСР (террористической организаций "Легион "Свобода России"), и согласился оказать помощь и содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Подсудимый собрал сведения, осуществив фотографирование Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Военно-морских сил Российской Федерации, количества и места расположения военных судов…, передал данные сведения сотрудникам главного управления разведки министерства обороны Украины говорится в сообщении, опубликованном в сообществе суда во "Вконтакте"

Таким образом, Чернышова признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 (Публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности организации, которая признана террористической в РФ) и ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

[Судом] назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме со штрафом в размере 150 000 добавили в суде

Мужчина полностью признал себя виновным.