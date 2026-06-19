Житель Рыбинска осужден на 15 лет за передачу Киеву данных об объектах МО и ОПК

Житель Рыбинска получил 15 лет за передачу Киеву данных об объектах Минобороны Житель Рыбинска осужден на 15 лет за передачу Киеву данных об объектах МО и ОПК

Москва19 июн Вести.Ярославский областной суд приговорил россиянина Кравченко В.Н. к 15 годам колонии за передачу украинской стороне сведений об объектах Минобороны России и крупных промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что житель Рыбинска 1991 г.р. в сети установил контакт с представителем украинской разведки и по его указанию собирал разведывательную информацию о дислокации объектов Минобороны России, крупных промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектах критической инфраструктуры Ярославской области.

Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ России. Уголовное дело было возбуждено и расследовано по ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы в интернете к осуществлению экстремистской деятельности).

Решением суда злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и лишением права … [на администрирование] сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на 2 года сказано в материале ведомства

Приговор в законную силу еще не вступил.