Москва19 июнВести.Вступил в силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии Давида Керчо 2002 года рождения, занимавшегося шпионской деятельность в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, в августе 2024 года иностранец по заданию украинских спецслужб собирал сведения о местах дислокации средств ПВО в Сочи. За это ему обещали содействие в безопасном выезде из России и вступлении в вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.
Решением суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) УК Россииговорится в сообщении
Иностранцу назначили 15 лет колонии строгого режима.