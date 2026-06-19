Гражданину Румынии дали 15 лет за сбор сведений о ПВО в Сочи

Гражданина Румынии осудили за передачу Киеву сведений о ПВО в Сочи Гражданину Румынии дали 15 лет за сбор сведений о ПВО в Сочи

Москва19 июн Вести.Вступил в силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии Давида Керчо 2002 года рождения, занимавшегося шпионской деятельность в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в августе 2024 года иностранец по заданию украинских спецслужб собирал сведения о местах дислокации средств ПВО в Сочи. За это ему обещали содействие в безопасном выезде из России и вступлении в вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

Решением суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) УК России говорится в сообщении

Иностранцу назначили 15 лет колонии строгого режима.