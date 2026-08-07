Москва7 авг Вести.За спиной у иностранца Барт де Вахтера, предоставляющего Службе безопасности Украины (СБУ) координаты нефтяных терминалов в Ленинградской и Калининградской областях для ударов БПЛА, стоит эшелонированная система обеспечения атак по территории России. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов.

Специалист по гибридной войне Барт де Вахтер, работающий на разведку НАТО, информировал СБУ для того, чтобы волна БПЛА дошла сквозь сложнейшую систему ПВО России до цели, отметил политолог. Однако, обратил он внимание, Вахтер действовал не один.

Координат Вахтера явно недостаточно. Вот это мы должны понимать. То есть, что нам эта информация дает? Она показывает, что за спиной у Вахтера эшелонированная система обеспечения ударов по России, которая работает за счет приводных механизмов стран НАТО, коалиции желающих, разведки США, военной разведки Великобритании. Почему это так? Потому что для того, чтобы ракеты и беспилотные аппараты долетели, они должны же не просто преодолеть систему ПВО. Какая-то часть беспилотных аппаратов разоружает наше ПВО. Следующая волна должна, пока идет перезарядка, пройти сквозь эту часть ПВО и пройти там те или иные мобильные группы, которые стоят на их пути. И так далее сказал Карнаухов

Россия воюет не с Украиной, подчеркнул эксперт, и история с Вахтером это доказывает.

Мы должны понимать, что мы воюем со странами НАТО. И поэтому Вахтер — это очень хорошая информация, потому что она показывает, что идет глобальная война России с этими государствами добавил он

России, чтобы выиграть эту войну, важно предпринимать колоссальные усилия, в первую очередь в области научно-технической разведки, инновационного развития, как всей экономики, так и военно-промышленного комплекса, считает Карнаухов.

Ранее сообщалось, что анонимные хакеры обнаружили документы, подтверждающие непосредственное участие НАТО в проведении атак украинских беспилотников на регионы России.