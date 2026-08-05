Дисен: план НАТО против России стал катастрофой для Украины

Профессор Дисен: план НАТО против РФ обернулся катастрофой для Украины Дисен: план НАТО против России стал катастрофой для Украины

Москва5 авг Вести.План НАТО против России обернулся катастрофой для Украины, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен.

Стратегия НАТО, заключающаяся в усилении ударов по глубинным целям на территории России с целью ослабления ее экономики и того, чтобы российское гражданское общество ощутило на себе тяжесть конфликта, оказалась катастрофическим планом для Украины написал он в соцсети Х

Помимо этого Дисен выразил недоумение по поводу того, зачем альянс продолжает эскалацию, если украинская ПВО практически лишилась ракет.

Североатлантическому альянсу ранее не удалось запустить поставки вооружения американского производства Украине по схеме PURL. К 31 марта 21 государство выделило для программы 4,15 миллиарда долларов. Средства были направлены в казначейство США, однако до контрактов на вооружение пока не дошли.