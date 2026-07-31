Мирошник о желании Киева конфликта НАТО и РФ: не хотят быть наконечником копья

Мирошник объяснил желание Киева втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией Мирошник о желании Киева конфликта НАТО и РФ: не хотят быть наконечником копья

Москва31 июл Вести.Нынешнее руководство Украины заинтересовано в развязывании прямого конфликта между Россией и странами НАТО, поскольку видит в этом шанс для своего выживания.

Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Наряду с этим он напомнил, что ранее представители киевского режима неоднократно срывали мирные инициативы.

Украинские элиты считают, что таким образом, может быть, кто-то из них сможет уцелеть, если втянуть как можно больше стран НАТО в прямое противостояние с Россией, а не быть наконечником копья, которым бьют "русского медведя" заявил дипломат

Ранее Мирошник отметил попытки главы киевского режима Владимира Зеленского получить от западных партнеров больше денег, заявляя об "угрозах" со стороны Ирана.