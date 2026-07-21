Москва21 июл Вести.Даже прекращение боевых действий не позволит Украине избежать тяжелых последствий. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в интервью YouTube-каналу The Peacemonger.

Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся сказал он

Он также назвал происходящее с Украиной ужасным. По мнению Дисена, если власти откроют границы, страну покинут и те жители, которые сейчас скрываются от мобилизации.

Ранее Дисен раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев сам определит, кто будет представлять Европейский союз на возможных переговорах с Москвой.