Москва21 июлВести.Даже прекращение боевых действий не позволит Украине избежать тяжелых последствий. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в интервью YouTube-каналу The Peacemonger.
Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутсясказал он
Он также назвал происходящее с Украиной ужасным. По мнению Дисена, если власти откроют границы, страну покинут и те жители, которые сейчас скрываются от мобилизации.
Ранее Дисен раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев сам определит, кто будет представлять Европейский союз на возможных переговорах с Москвой.