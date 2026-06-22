Дисен осудил слова Зеленского о праве Киева утверждать переговорщика от ЕС

Дисен раскритиковал попытку Зеленского выбирать переговорщика от ЕС Дисен осудил слова Зеленского о праве Киева утверждать переговорщика от ЕС

Москва22 июн Вести.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен подверг критике заявление Владимира Зеленского о том, что Украина самостоятельно утвердит кандидатуру представителя Европейского союза (ЕС) для участия в потенциальных переговорах с Москвой.

Дисен дал понять, что попытки киевского режима диктовать условия партнерам выглядят по меньшей мере самонадеянными.

После того как НАТО на протяжении семи лет использовало Зеленского в качестве марионетки для борьбы "до последнего украинца", он, похоже, считает, что действительно контролирует ситуацию написал на своей странице в соцсети Х норвежский политолог

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена самостоятельно определить, кто будет представлять интересы европейских стран в ходе диалога с Россией. Он также сообщил, что Киев якобы имеет особые права на ускоренное вступление в ЕС.