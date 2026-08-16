Диесен назвал парадоксом идею Европы создать свой формат переговоров по Украине Диесен усомнился в способности Европы создать свой формат переговоров по Украине

Москва16 авг Вести.Политика лидеров Франции, Германии и Британии выглядит парадоксально в вопросе урегулирования на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Как сообщалось, Франция, Германия и Великобритания готовятся создать собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта из опасений быть исключенными из данного процесса администрацией президента США Дональда Трампа.

Европейская государственная политика: их лидеры продолжают бойкотировать дипломатию, но при этом боятся быть отстраненными от будущих переговоров написал ученый в соцсети X

По словам собеседников NYT, урегулирование на Украине и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы полагаться на США. Европейские чиновники хотят быть уверены, что соглашение без их участия заключено не будет. Однако, по словам источников, в Европе ждут, что все переговоры с Россией будут проходить при посредничестве США.