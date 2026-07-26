Политолог указал на попытку Запада "развязать себе руки" для большой войны Политолог Евстафьев указал на желание Запада "развязать себе руки" для войны

Москва26 июл Вести.Запад хочет "развязать себе руки" и пойти по пути эскалации ситуации в мире. Такое мнение выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, со стороны западных государств началась борьба за новые центры.

Вот если посмотреть на то, что делает наш противник в широком смысле — это не киевский режим. Это и кукловоды киевского режима, и часть Евроатлантики, и точно глобальный Лондон. ...Они идут уже сейчас по пути географической эскалации. Каспийское море — это очень неслучайно. Начинается борьба за новые центры подчеркнул Евстафьев

Политолог обратил внимание, что Запад "отыграл" Украину как площадку для боевых действий.

Они (Запад - ред.) от нее (Украины - ред.) не откажутся, они будут ее использовать до конца, пока там есть возможность что-то использовать. Но они уже думают о других площадках. Это Прикаспий, это Арктика, это Балтика. Вероятнее всего… Средний Восток, вот туда — к Персидскому заливу. Они хотят развязать себе руки. У Запада проблема — у него [планы] только вперед на Украине, только по пути увеличения вовлеченности. А значительная часть элит Запада хочет сделать шаг назад к более гибридным формам, к политическим формам ведения войны против нас, против иранцев, в общем, против всех добавил он

По мнению эксперта, новые театры боевых действий в мире начнут "прорисовываться" в течение ближайших двух-трех месяцев.

Ранее Евстафьев также прокомментировал удары Украины вглубь территории России. Он указал, что развязанная Киевом "инфраструктурная" война является фактически признанием Украиной своего поражения.