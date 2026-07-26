Москва26 июлВести.Запад хочет "развязать себе руки" и пойти по пути эскалации ситуации в мире. Такое мнение выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.
По его словам, со стороны западных государств началась борьба за новые центры.
Вот если посмотреть на то, что делает наш противник в широком смысле — это не киевский режим. Это и кукловоды киевского режима, и часть Евроатлантики, и точно глобальный Лондон. ...Они идут уже сейчас по пути географической эскалации. Каспийское море — это очень неслучайно. Начинается борьба за новые центрыподчеркнул Евстафьев
Политолог обратил внимание, что Запад "отыграл" Украину как площадку для боевых действий.
Они (Запад - ред.) от нее (Украины - ред.) не откажутся, они будут ее использовать до конца, пока там есть возможность что-то использовать. Но они уже думают о других площадках. Это Прикаспий, это Арктика, это Балтика. Вероятнее всего… Средний Восток, вот туда — к Персидскому заливу. Они хотят развязать себе руки. У Запада проблема — у него [планы] только вперед на Украине, только по пути увеличения вовлеченности. А значительная часть элит Запада хочет сделать шаг назад к более гибридным формам, к политическим формам ведения войны против нас, против иранцев, в общем, против всехдобавил он
По мнению эксперта, новые театры боевых действий в мире начнут "прорисовываться" в течение ближайших двух-трех месяцев.
Ранее Евстафьев также прокомментировал удары Украины вглубь территории России. Он указал, что развязанная Киевом "инфраструктурная" война является фактически признанием Украиной своего поражения.