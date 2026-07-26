Москва26 июл Вести.Удары Киева по инфраструктуре и социальной сфере России фактически означают признание киевским режимом своего стратегического поражения. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, логика "инфраструктурной" войны, на которую встал киевский режим, основана на эскалации конфликта.

Логика "инфраструктурной" войны, на которую встал киевский режим, эта логика страшная, она страшна прежде всего своей предопределенностью, потому что "инфраструктурная" война может идти только по линии эскалации. Сперва вы бьете по объектам энергетики, потом вы бьете по социальным объектам, потом вы просто бьете по различным целям с целью устрашения. С этой логики соскочить практически невозможно. Для того чтобы соскочить с этой логики, надо быть самостоятельным игроком, коим киевский режим, безусловно, не является. Мы должны понимать, что это логика, это логика людей, которые осознают свое поражение сказал Евстафьев

На сегодняшний день, как обратил внимание политолог, "инфраструктурная" война стала переходить в войну с целью устрашения.

Когда вот эта логика "инфраструктурной" войны начала переходить – мы сейчас на этой фазе находимся – в логику "социальной" войны, войны с целью устрашения населения, хотя бы отдельных регионов Российской Федерации – Крыма, воссоединенных регионов, это означает, что там уже начинается осознание своего стратегического поражения отметил он

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никакие провокации, террористические акты и подлые атаки на гражданскую инфраструктуру, мирных жителей и детей не смогут поколебать уверенность России в победе.