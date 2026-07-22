Казаков: удары беспилотников по РФ призваны расколоть общество изнутри Эксперт Казаков объяснил цель ударов украинских БПЛА по складам в РФ

Москва22 июл Вести.Пока в европейских странах обсуждают возможность прямого военного столкновения с Россией, украинские БПЛА продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре на российской территории — после Тамбова и Подмосковья атакам подверглись склады маркетплейсов на Кубани и Ставрополье.

В эфире радио "Комсомольская правда" тактику противника проанализировал политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.

По мнению эксперта, страны Запада не готовятся к полноценной прямой войне, а используют Украину как прокси-армию. Понимая неизбежность поражения на поле боя, они пытаются нанести России ущерб изнутри с помощью информационно-психологических операций. Дальние налёты беспилотников призваны создать бытовые трудности для граждан, посеять панику и спровоцировать протестные настроения в обществе.

Казаков предупредил, что следующей целью таких атак станут предстоящие выборы в России, пишет KP.RU. Он выразил уверенность, что за полторы недели до голосования противник попытается нанести удары по избирательным участкам, чтобы запугать население, снизить явку и впоследствии заявить о нелегитимности власти.