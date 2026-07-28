Москва28 июл Вести.Действия президента США Дональда Трампа являются политической самокастрацией. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор МГИМО МИД РФ и НИУ ВШЭ Сергей Лузянин, комментируя визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

Он добавил, что политика Трампа повторяет действия прошлого президента США Джо Байдена и превращает американского лидера в заложника Европы.

С одной стороны, визит совпадает с визитом и [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, то есть будет определенная конкуренция по перераспределению … американских ресурсов. А второй момент — это … этап процедурного голосования по одиозному законопроекту, двухдневные пляски вокруг гроба Лиднси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов. – Прим. ред.). … Проецируя вот эти все … события лично на Трампа, из этого вытекает … процесс политической самокастрации Трампа. То есть, с одной стороны, он обрезает после Анкориджа начавшиеся развиваться российско-американские отношения, отношения с Китаем, Индией и другими странами, которые фигурируют в этом законопроекте. А с другой стороны, он, ну, фактически превращается, собственно, в Байдена, заложника Европы