Ланьсинь: Трамп прислушивался только к Киссинджеру

Москва9 мая Вести.Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер был единственным экспертом, к советам которого прислушивался действующий президент США Дональд Трамп. Они сходились во мнении касательно отношений США с Россией и Китаем. Об этом ИС "Вести" заявил приглашенный профессор Восточно-Китайского педагогического университета Сян Ланьсинь.

По его словам, стратегия "Большого треугольника" – Москва, Пекин, Вашингтон – является приоритетной для Трампа, и Киссинджер поддерживал его в этом, подчеркивая важность стабильности этого треугольника.

Единственный эксперт по внешней политике, к которому Трамп действительно прислушивался, – Генри Киссинджер. Мне сам Киссинджер рассказывал, как Трамп сразу после первого прихода в Белый дом его позвал, больше никого. Он его очень уважал. Любимая идея Трампа – Большой треугольник: Москва, Пекин, Вашингтон. Потому что Киссинджер ему говорил: если этот треугольник стабилен в стратегическом плане, все остальное вторично, включая Евросоюз. Киссинджер вообще не придавал ЕС большого значения. Помните его знаменитую фразу, которая нравится Трампу: "С кем труднее всего иметь дело? Не с соперником, а с союзником?", Трамп понимал логику Киссинджера отметил Ланьсинь

Эксперт выразил уверенность, что американский лидер может поднять эту тему в диалоге с Китаем.

Ранее сообщалось, что Трамп не считается со стратегическими интересами других стран. Как отметил председатель ученого совета Института социального развития Евразии Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР Ли Юнцюань примером такой бесцеремонной политики является готовность Трампа продавать оружие Тайваню, не считаясь с мнением Китая.