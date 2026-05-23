Москва23 мая Вести.В ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию "конструктивных отношений стратегической стабильности" между странами. Эта формулировка означает, что надежды на взаимовыгодное партнерство уже исчезли, заявил ИС "Вести" замдиректора по научной работе ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов.

Он отметил, что Си проявил себя как лидер, который способен задавать нормы, тон в двусторонних отношениях.

Приехавшему в Пекин Трампу Си Цзиньпин объявил о том, что отныне китайско-американские отношения являются отношениями конструктивной стратегической стабильности. С китайской стороны это принципиально важно, потому что надежды на то, что это будут отношения взаимной выгоды, партнерства, они уже исчезли... И вот таким образом для китайско-американских отношений найдено правильное имя заявил Ломанов

По его мнению, самая важная характеристика современных китайско-американских отношений - умеренное соперничество.

Китай признал объективную реальность – соперничество существует, от него никуда не деться, но оно разумное… Си Цзиньпин исходит из того, что эта формулировка уже признана Трампом, и отныне она является консенсусом в отношениях между Китаем и США отметил Ломанов

Если президент США Дональд Трамп будет вести прямые переговоры с лидером Тайваня Лай Циндэ, это приведет к обнулению прогресса, достигнутого в отношениях Вашингтона и Пекина, предупреждает South China Morning Post.