Один звонок Трампа лидеру Тайваня может разрушить отношения США и Китая

Москва22 мая Вести.Если президент США Дональд Трамп будет вести прямые переговоры с лидером Тайваня Лай Циндэ, это приведет к обнулению прогресса, достигнутого в отношениях Вашингтона и Пекина. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Трамп уже неоднократно заявлял, что хочет поговорить с лидером Тайваня, но опрошенные газетой эксперты видят такой звонок маловероятным. Контакты Вашингтона с островом также обсуждались во время недавнего саммита лидеров США и Китая.

[Председатель КНР] Си Цзиньпин предупредил его [Трампа], что неправильное решение тайваньского вопроса – самого важного вопроса в двусторонних отношениях – может привести к конфронтации или даже конфликту между Китаем и Соединенными Штатами пишет SCMP

Ранее сообщалось, что Вашингтон поставил на паузу сделку по продаже Тайваню оружия на сумму 14 млрд долларов. Официальная причина – вооружение нужно для конфликта на Ближнем Востоке.