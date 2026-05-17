Политолог рассказал, что потребуют США от Китая за отказ от поддержки Тайваня Политолог Ордуханян: США могут потребовать от Китая инвестиций за Тайвань

Москва17 мая Вести.США могут потребовать от Китая экономических уступок в обмен на отказ от поддержки Тайваня. Такое мнение в комментарии изданию NEWS.ru выразил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, президент США Дональд Трамп может настаивать на расширении китайских инвестиций в экономику Штатов, а также на открытии рынков и реализации совместных экономических проектов. Эксперт отметил, что речь может идти о взаимных уступках – политическом сближении в обмен на экономические преференции.

Ордуханян напомнил, что политика "одного Китая" была сформулирована еще в период администрации 37-го президента США Ричарда Никсона при участии госсекретаря Генри Киссинджера.

Также политолог допустил, что США могут попытаться использовать в переговорах фактор отношений между Китаем и Россией. По его мнению, Москве следует развивать экономическое сотрудничество с Пекином и предлагать новые инвестиционные проекты, чтобы укреплять двусторонние связи на фоне возможного давления со стороны Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 15 мая находился в Китае с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер в ходе беседы с главой Белого дома заявил, что при неверном подходе к тайваньскому вопросу между Пекином и Вашингтоном может возникнуть конфликт, который приведет к серьезному ухудшению отношений.

Позже Трамп сообщил, что откладывает свое решение по поставкам американского оружия Тайваню на сумму порядка $12 млрд.