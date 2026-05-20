США готовы поговорить с лидером Тайваня впервые за 40 лет Трамп заявил о планах обсудить с лидером Тайваня поставки оружия

Москва20 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен позвонить главе тайваньской администрации Лай Циндэ для обсуждения возможной сделки по поставкам американских вооружений на остров.

Если разговор между Трампом и Циндэ состоится, это станет первым прямым контактом между президентом США и лидером Тайваня более чем за 40 лет.

Я поговорю с ним. Я разговариваю со всеми. Мы полностью контролируем ситуацию. Мы будем работать над решением этой проблемы Тайваня сказал Трамп на авиабазе Эндрюс

В декабре 2016 года Трамп в свой первый президентский срок провел телефонный разговор с занимавшей тогда пост главы тайваньской администрации Цай Инвэнь — это стало первым подобным контактом с 1979 года. МИД КНР тогда выразил протест.

Ранее по итогам госвизита в Китай президент США сообщал, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином возможную поставку Тайваню оружия на 12 миллиардов долларов. Однако окончательного решения Трамп пока не принял. Он также тогда заявил, что не хотел бы войны с Китаем из-за возможного объявления Тайванем независимости.