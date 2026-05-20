Москва20 маяВести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен позвонить главе тайваньской администрации Лай Циндэ для обсуждения возможной сделки по поставкам американских вооружений на остров.
Если разговор между Трампом и Циндэ состоится, это станет первым прямым контактом между президентом США и лидером Тайваня более чем за 40 лет.
Я поговорю с ним. Я разговариваю со всеми. Мы полностью контролируем ситуацию. Мы будем работать над решением этой проблемы Тайванясказал Трамп на авиабазе Эндрюс
В декабре 2016 года Трамп в свой первый президентский срок провел телефонный разговор с занимавшей тогда пост главы тайваньской администрации Цай Инвэнь — это стало первым подобным контактом с 1979 года. МИД КНР тогда выразил протест.
Ранее по итогам госвизита в Китай президент США сообщал, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином возможную поставку Тайваню оружия на 12 миллиардов долларов. Однако окончательного решения Трамп пока не принял. Он также тогда заявил, что не хотел бы войны с Китаем из-за возможного объявления Тайванем независимости.