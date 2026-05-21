Москва21 мая Вести.Концепция "треугольника Киссинджера" (термин, придуманный бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером применительно к конфронтации и сотрудничеству между США, СССР и Китаем во время холодной войны – прим.ред.) предполагала "равнобедренные" отношения, при которых Пекин и Москва были бы ближе к Вашингтону, чем к друг другу. Сегодня Китай стал вершиной этого треугольника. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, при президенте Дональде Трампе США утратили свой угол в этом треугольнике. При этом Трамп пытается доказать обратное.

Любопытная вещь складывается – треугольник Киссинджера…Нужно строить такой треугольник, желательно равнобедренный, чтобы к Вашингтону и Пекин, и Москва были гораздо ближе, чем друг к другу. Сейчас совершенно нет никакой возможности это сделать. Но если смотреть из двух вершин, из китайской вершины, то в Пекине…это была не идеологема быть вершиной этого треугольника. Он ее получил по факту по большому счету. И тут, конечно, возникает серьезный вопрос: насколько он как бы ценит именно это положение, насколько ему хочется балансировать, насколько он сделал выбор?.. В этом смысле Дональд Трамп, он этот угол потерял, ему очень хочется, как бы показать, что на самом деле это не так…Но сейчас, конечно, этот треугольник действительно с вершиной в Пекине подчеркнул Дробницкий

По мнению политолога ничего нельзя уже сделать с вершиной треугольника, потому что у России с США нет стратегического взаимопонимания.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ крайне выгодны стабильные отношения США и Китая. По его словам, Россия выигрывает от сотрудничества между этими странами.