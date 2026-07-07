В Кремле оценили текущее состояние российско-американского диалога Песков заявил о "нулевом уровне" двусторонних отношений РФ и США

Москва7 июл Вести.Двусторонние отношения между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки в настоящий момент находятся на минимальной отметке. Соответствующую оценку в ходе общения с журналистами издания Die Weltwoche дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля констатировал фактическое отсутствие конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном по ключевым направлениям глобальной повестки.

Двусторонние отношения РФ и США находятся на "нулевом уровне" заявил Песков, оценивая текущее состояние межгосударственных связей

Российская сторона ранее неоднократно подчёркивала, что ответственность за беспрецедентное охлаждение отношений лежит на американской администрации, планомерно разрушавшей архитектуру двусторонней безопасности. При этом в Москве заявляли о готовности к обсуждению спорных вопросов, но исключительно на принципах равноправия и взаимного уважения интересов.