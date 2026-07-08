Москва8 июлВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом не делал каких-либо новых предложений по вопросу иранских ядерных материалов.
Ранее Кремль информировал, что Путин в беседе с Трампом 4 июля подтвердил готовность практически содействовать усилиям по деэскалации вокруг Ирана. Журналисты поинтересовались, озвучивал ли российский президент Трампу какие-то новые предложения по ядерным материалам.
Нет, какие-то новые элементы не затрагивалипояснил пресс-секретарь президента
Ранее Путин говорил, что Россия готова повторить опыт 2015 года по вывозу обогащенного урана из Ирана в РФ. По его словам, вовлеченные в конфликт стороны сначала отнеслись к предложению с интересом, но потом начали ужесточать требования.