Путин в беседе с Трампом не делал новых предложений по ядерным материалам Ирана Песков: Путин не делал новых предложений Трампу по иранским ядерным материалам

Москва8 июл Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом не делал каких-либо новых предложений по вопросу иранских ядерных материалов.

Ранее Кремль информировал, что Путин в беседе с Трампом 4 июля подтвердил готовность практически содействовать усилиям по деэскалации вокруг Ирана. Журналисты поинтересовались, озвучивал ли российский президент Трампу какие-то новые предложения по ядерным материалам.

Нет, какие-то новые элементы не затрагивали пояснил пресс-секретарь президента

Ранее Путин говорил, что Россия готова повторить опыт 2015 года по вывозу обогащенного урана из Ирана в РФ. По его словам, вовлеченные в конфликт стороны сначала отнеслись к предложению с интересом, но потом начали ужесточать требования.