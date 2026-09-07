Боуз раскритиковал поведение делегации Украины на встрече с представителями США

Ирландский журналист назвал позорным поведение Зеленского на встрече с Уиткоффом Боуз раскритиковал поведение делегации Украины на встрече с представителями США

Москва7 сен Вести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского и украинскую делегацию за поведение во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Поводом для комментария стали кадры с мероприятия, на которых Зеленский и представители украинской стороны улыбаются и отшучиваются.

Мягко говоря, это позор написал Боуз в X

Накануне американские представители провели встречи в Киеве в рамках консультаций по украинскому урегулированию.

Ранее, в субботу, в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Встреча продолжалась около трех часов.