Москва7 сенВести.Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского и украинскую делегацию за поведение во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Поводом для комментария стали кадры с мероприятия, на которых Зеленский и представители украинской стороны улыбаются и отшучиваются.
Мягко говоря, это позорнаписал Боуз в X
Накануне американские представители провели встречи в Киеве в рамках консультаций по украинскому урегулированию.
Ранее, в субботу, в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Встреча продолжалась около трех часов.