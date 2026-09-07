BZ: Зеленский столкнулся с кризисом на фоне визита Уиткоффа и Кушнера

В ФРГ сообщили о проблемах Зеленского на фоне визита Уиткоффа и Кушнера BZ: Зеленский столкнулся с кризисом на фоне визита Уиткоффа и Кушнера

Москва7 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнулся с проблемами на фоне визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Настроения в украинской столице, как отмечается, ухудшаются по мере обострения проблем киевского главаря.

Зеленский пытается справиться с нарастающим внутриполитическим кризисом. Этот кризис привел к тому, что коррупционный скандал вокруг взяток "Энергоатома" на 100 миллионов долларов набирает обороты и теперь охватил большую часть его внутреннего властного круга говорится в материале

Уиткофф и Кушнер прибыли 6 сентября в Киев на переговоры с Зеленским.

Перед поездкой на Украину они встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что встреча российского лидера с американскими представителями прошла в конструктивном ключе.