В Раде заявили об ультиматуме США Зеленскому Нардеп Дубинский: Уиткофф и Кушнер могут привезти Зеленскому ультиматум

Москва6 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, накануне посетившие Москву, а сегодня направляющиеся в Киев, могут предъявить Владимиру Зеленскому ультиматум по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, украинскому руководству предстоит принять решение по предложениям, обсуждавшимся американской и российской сторонами.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву означает, что они привезут Зеленскому ультиматум. Время игр закончилось – пора принимать решения написал Дубинский в Telegram-канале

Депутат утверждает, что в случае отказа Зеленского от предложения Вашингтон может отозвать предоставленные ему личные гарантии безопасности. Кроме того, по мнению Дубинского, лидер киевского режима в таком случае может столкнуться с обвинениями в коррупции.

Нардеп также прокомментировал сообщения о том, что Уиткофф и Кушнер рассматривали возможность отправиться из Москвы в Киев на самолете. По его мнению, это является сигналом украинской стороне о возможности нормализации отношений после завершения конфликта.

Уиткофф и Кушнер 5 сентября встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.