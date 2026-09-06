Зеленский сравнил эмиссаров Трампа с системой Patriot Зеленский поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за отсутствие обстрелов Киева

Москва6 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие обстрелов Киева во время их визита. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы противовоздушной обороны Patriot. Спасибо, прилетайте чаще заметил он

Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в воскресенье прибыли в Киев для участия в консультациях по украинскому урегулированию. Накануне в Кремле прошла их встреча с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин конфликта.

Уиткофф выразил надежду, что за последние 48 часов удалось положить конструктивное начало процессу сближения позиций России и Украины и в итоге будет найдено приемлемое решение.

Еще в июне госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине. Как пояснил Рубио, Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники.