Зеленский: на встрече с Кушнером и Уиткоффом санкции против РФ не обсуждались

Зеленский признался, что не обсуждал с Уиткоффом и Кушнером санкции против РФ Зеленский: на встрече с Кушнером и Уиткоффом санкции против РФ не обсуждались

Москва7 сен Вести.В ходе встречи главы киевского режима Владимира Зеленского со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Киеве вопрос антироссийских санкций не поднимался. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в воскресенье прибыли в Киев для участия в консультациях по украинскому урегулированию. Накануне в Кремле прошла их встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Американская сторона не затрагивала этот вопрос [санкции против РФ], мы с ними это не обсуждали написал Зеленский

Кроме того, Джаред Кушнер ушел от прямого ответа на вопрос о том, пойдет ли американская администрация на ужесточение санкций против России, если прорыва в результате текущих переговоров по Украине не будет.

Между тем, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ходе визита в Москву услышал новые идеи по украинскому урегулированию, в переговорах сделан большой прогресс.