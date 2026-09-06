Москва6 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел еще одну встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает "РБК Украина" со ссылкой на источник.
Уточняется, что встреча проходила в приватном формате, без участия других членов делегаций.
Зеленский провел встречу один на один с Уикткоффом и Кушнеромговорится в публикации в Telegram-канале издания
Встреча прошла после нескольких раундов переговоров делегаций и заключительной пресс-конференции.
5 сентября Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встречу, которая длилась более трех часов, в Кремле назвали полезной и содержательной. Стороны обсудили возможные пути урегулирования украинского конфликта и дальнейшие шаги.
6 сентября американские переговорщики прибыли в Киев и встретились с украинской стороной.