Кушнер не ответил, будут ли новые санкции США против РФ без подвижек по Украине

Кушнер не подтвердил и не опроверг возможное ужесточение санкций против РФ Кушнер не ответил, будут ли новые санкции США против РФ без подвижек по Украине

Москва6 сен Вести.В ходе пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с Зеленским зять президента США Джаред Кушнер ушел от прямого ответа на вопрос о том, пойдет ли американская администрация на ужесточение санкций против России, если прорыва в результате текущих переговоров по Украине не будет.

В мире нет таких реалий, как вечные враги или вечные союзники заявил при этом представитель американского лидера

По его словам, Дональд Трамп подходит к украинскому кризису с позиции поиска наилучшего решения, которое будет выгодно всем сторонам.

Как вы знаете, президент Трамп является выходцем из мира бизнеса. А в мире бизнеса ваше мышление работает по принципу win-win (обеспечения выгод для всех задействованных сторон - прим. ред.)... Война же - это [игра] с негативным результатом, от войны все проигрывают, - считает он. - В то время как бизнес и мир - это [игра] с позитивным результатом, и, будем надеяться, от этого можно получить крупные выгоды, значительным образом. Наша роль заключается в том, чтобы пытаться добиваться мира. сказал Кушнер про себя и представителя лидера США Стива Уиткоффа, с которым они вместе нанесли в субботу визит в Москву

Зять американского лидера подчеркнул, что в Вашингтоне считают попытки урегулирования конфликта на Украине "чрезвычайно важной и благородной задачей".

И мы продолжим заниматься этим со всем, что у нас есть. У президента Трампа, безусловно, есть много способов заниматься этим. Однако он всегда концентрирует внимание на том, что в наиболее полной мере отвечает интересам Америки, Соединенных Штатов. И как добиться этого (мира на Украине - прим. ред.) таким образом, который лучше всего отвечает данным интересам добавил Кушнер, не расшифровывая своих слов

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров в Москве по украинскому урегулированию он вместе с Кушнером смог добиться значительного прогресса.