Axios: Уиткофф и Кушнер хотят прорыва в переговорах по Украине до зимы

Вашингтон надеется на переговорный прорыв до зимы Axios: Уиткофф и Кушнер хотят прорыва в переговорах по Украине до зимы

Москва6 сен Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сообщили главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что рассчитывают добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта на Украине до наступления зимы. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, Уиткофф и Кушнер также обсудили с Зеленским подготовку Украины к ведению боевых действий в зимний период.

Ранее представитель Белого дома сообщил Axios, что во время визита в Москву Уиткофф и Кушнер обсуждали планы дальнейших действий. По его словам, о них должны объявить в ближайшие недели.