Зеленский снова заявил, что Киев не готов отдавать Донбасс

Зеленский выступил против передачи Донбасса ради мира с Россией Зеленский снова заявил, что Киев не готов отдавать Донбасс

Москва6 сен Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. С таким заявлением он выступил после переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером.

Вопрос Донбасса — это фактически вопрос всей войны, и без сильных позиций ВСУ на фронте РФ будет выдвигать только ультиматумы

Он также сообщил, что США в следующем году намерены нарастить производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить дополнительные системы.

Ранее стало известно, что Россия подготовила 10 тысяч страниц материалов, в которых приводятся данные, как Украина издевалась над населением Донбасса.