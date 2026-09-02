РФ подготовила 10 тыс. страниц об издевательствах Киева над жителями Донбасса Мирошник: РФ подготовила 10 тыс. страниц материалов против Украины для суда ООН

Москва2 сен Вести.Россия подготовила 10 тысяч страниц материалов, в которых приводятся данные, как Украина издевалась над населением Донбасса. Об этом в комментарии для "Соловьёв Live" рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Россия ведет в международном суде ООН судебную тяжбу с Украиной, пояснил дипломат.

Наши подразделения подготовили порядка 10 000 страниц документов, где речь идет, описание о том, как измывалась украинская власть, пришедшая путем госпереворота, над населением Донбасса сообщил Мирошник

По его словам, на территориях, которые подконтрольны Украине, киевский режим также совершает тяжелые преступления.

Людей гонят на минные поля, не дают выйти, не дают там гумкоридоров, уничтожают тех, кто отказывается покинуть эти территории. Ну или тех, кого они называют "ждунами", они подвергаются там и истязаниям, и бомбардировкам, и фактическому принуждению или уничтожению добавил посол

Ранее Мирошник рассказал, что украинские боевики травят пленных в тайных тюрьмах натасканными собаками.